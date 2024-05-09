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Як поскаржитися на податківців-перевіряльників під час проведення перевірок: роз’яснення

11:22, 9 травня 2024
Податкова нагадала правила, як повідомити про порушення організації контрольно-перевірочних заходів її територіальними органами.
Як поскаржитися на податківців-перевіряльників під час проведення перевірок: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як повідомити про порушення організації контрольно-перевірочних заходів її територіальними органами.

У податковій підкреслиил нову можливість для платників податків повідомити у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці про ймовірні безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок за допомогою чат-бота «SKARGA KPR DPS».

Зазначається, що при заповненні даних необхідно чітко та правильно заповнити такі поля:

  • назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;
  • код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;
  • адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;
  • тип перевірки; 
  • інформаційні дані щодо наказу на проведення перевірки; 
  • прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;
  • інформаційні дані щодо матеріалів перевірки; 
  • суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;
  • контактні дані заявника.

Необхідно зазначити, що інформація про ймовірні порушення організації контрольно-перевірочних заходів територіальними органами ДПС невідкладно отримує відповідну реакцію податкових органів шляхом дослідження зазначених питань у скарзі.

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