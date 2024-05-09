Як поскаржитися на податківців-перевіряльників під час проведення перевірок: роз’яснення

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як повідомити про порушення організації контрольно-перевірочних заходів її територіальними органами.
У податковій підкреслиил нову можливість для платників податків повідомити у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці про ймовірні безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок за допомогою чат-бота «SKARGA KPR DPS».
Зазначається, що при заповненні даних необхідно чітко та правильно заповнити такі поля:
Необхідно зазначити, що інформація про ймовірні порушення організації контрольно-перевірочних заходів територіальними органами ДПС невідкладно отримує відповідну реакцію податкових органів шляхом дослідження зазначених питань у скарзі.
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