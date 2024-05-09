В росії під Анапою безпілотники атакували нафтобазу

В росії пролунали вибухи та пожежі під Анапою, а також в Бєлгородської області пошкоджено 19 багатоповерхівок.

Джерело фото: ASTRA

У ніч на 9 травня в декількох місцевостях росії сталася серія вибухів, що призвели до виникнення пожеж. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про влучання в нафтобазу під Анапою внаслідок обстрілу безпілотником. Інцидент призвів до пошкодження кількох резервуарів і тривав аж чотири години до того, як вдалося локалізувати пожежу. Про можливі жертви і постраждалих не повідомлялося. Про це пише Радіо Свобода.

Інформація про цей інцидент не з'явилася в офіційних звітах російського Міністерства оборони. Замість цього, заявили про збиття 15 ракет і одного безпілотного літального апарата над різними областями росії, такими як Бєлгородська, Курська та Брянська.

Губернатор Бєлгородської області повідомив про поранених внаслідок обстрілу - вісім осіб, а також про пошкодження приблизно 19 багатоповерхівок, чотири приватних будинки та автомобілів. Влада визнала пряме попадання ракет у ці об'єкти.

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