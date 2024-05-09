После окончания срочного трудового договора трудовые отношения продолжаются: является ли это продолжением

Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, продолжается ли действие срочного трудового договора, если по его окончании трудовые отношения продолжаются.

Отмечается, что согласно статье 39-1 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

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