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Після закінчення строкового трудового договору трудові відносини тривають: чи є це продовженням

10:15, 9 травня 2024
Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Після закінчення строкового трудового договору трудові відносини тривають: чи є це продовженням
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи продовжується дія строкового трудового договору, якщо після його закінчення трудові відносини тривають.

Зазначається, що відповідно до статті 39-1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

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