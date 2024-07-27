В Киеве на Майдане Независимости произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека: фото

19-летний водитель внедорожника Audi, гражданин другой страны, не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор.

В центре Киева произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает столичная полиция.

По предварительной информации, 19-летний водитель внедорожника Audi, гражданин другой страны, двигаясь по улице Михайловской, не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор.

В результате автопроисшествия телесные повреждения получили три человека – два пассажира автомобиля – молодые люди в возрасте 21-22 лет, и пешеход – мужчина 1971 года рождения.

Пострадавших врачи госпитализировали в медицинские учреждения для оказания помощи в условиях стационара. Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения – «Драгер» показал, что водитель внедорожника был трезв.

Следователи продолжают работать на месте происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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