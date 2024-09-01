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Кабмин принял новый список отраслей знаний и специальностей

15:09, 1 сентября 2024
Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС.
Кабмин принял новый список отраслей знаний и специальностей
Фото: uifuture.org
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Кабинет министров принял новый Перечень отраслей знаний и специальностей, приближенный к Международной стандартной классификации образования. Теперь вместо 28 отраслей знаний будет только 11. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

«Вместо 28, в новом перечне выделено 11 отраслей, которые максимально интегрированы в европейские стандарты», - заявили в МОН.

Среди них:

  • Образование;
  • Культура, искусство и гуманитарные науки;
  • Социальные науки, журналистика и информация;
  • Бизнес, администрирование и право;
  • Информационные технологии;
  • Естественные науки, математика и статистика;
  • Инженерия, производство и строительство;
  • Здравоохранение и социальное обеспечение;
  • Транспорт и услуги;
  • Безопасность и оборона;
  • Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.

Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчает академическую мобильность студентов.

Также в МОН отмечают, что украинское высшее образование будет максимально интегрироваться в Единое европейское пространство высшего образования.

Помимо евроинтеграции это решение стратегически важно для дальнейшего внедрения Закона Украины «Об индивидуальных образовательных траекториях».

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