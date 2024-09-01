Кабмин принял новый список отраслей знаний и специальностей

Кабинет министров принял новый Перечень отраслей знаний и специальностей, приближенный к Международной стандартной классификации образования. Теперь вместо 28 отраслей знаний будет только 11. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
«Вместо 28, в новом перечне выделено 11 отраслей, которые максимально интегрированы в европейские стандарты», - заявили в МОН.
Среди них:
Стандарты высшего образования, утвержденные по каждой специальности, будут обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчает академическую мобильность студентов.
Также в МОН отмечают, что украинское высшее образование будет максимально интегрироваться в Единое европейское пространство высшего образования.
Помимо евроинтеграции это решение стратегически важно для дальнейшего внедрения Закона Украины «Об индивидуальных образовательных траекториях».
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