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Кабмін ухвалив новий перелік галузей знань і спеціальностей

15:09, 1 вересня 2024
Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС.
Кабмін ухвалив новий перелік галузей знань і спеціальностей
Фото: uifuture.org
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Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Замість 28,  у новому переліку виокремлено 11 галузей, які максимально інтегровано до європейських стандартів», - заявили у МОН.

Серед них: 

  • Освіта;
  • Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
  • Соціальні науки, журналістика та інформація;
  • Бізнес, адміністрування та право;
  • Інформаційні технології;
  • Природничі науки, математика та статистика;
  • Інженерія, виробництво та будівництво;
  • Охорона здоровʼя та соціальне забезпечення;
  • Транспорт та послуги;
  • Безпека та оборона;
  • Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.

 

Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів.

Також у МОН зазначають, що українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти.

Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України «Про індивідуальні освітні траєкторії».

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