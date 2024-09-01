Кабмін ухвалив новий перелік галузей знань і спеціальностей

Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС.

Фото: uifuture.org

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Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Замість 28, у новому переліку виокремлено 11 галузей, які максимально інтегровано до європейських стандартів», - заявили у МОН.

Серед них:

Освіта;

Культура, мистецтво та гуманітарні науки;

Соціальні науки, журналістика та інформація;

Бізнес, адміністрування та право;

Інформаційні технології;

Природничі науки, математика та статистика;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Охорона здоровʼя та соціальне забезпечення;

Транспорт та послуги;

Безпека та оборона;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.

Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів.

Також у МОН зазначають, що українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти.

Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України «Про індивідуальні освітні траєкторії».

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