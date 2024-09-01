Кабмін ухвалив новий перелік галузей знань і спеціальностей

Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
«Замість 28, у новому переліку виокремлено 11 галузей, які максимально інтегровано до європейських стандартів», - заявили у МОН.
Серед них:
Стандарти вищої освіти, які затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС, що полегшує академічну мобільність студентів.
Також у МОН зазначають, що українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти.
Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України «Про індивідуальні освітні траєкторії».
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