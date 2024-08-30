ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности

Данные о лицах с инвалидностью пока «не бегают», поэтому ТЦК их не видит и штрафует лиц с инвалидностью.

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Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, где просил отменить постановление ТЦК от 16 июля 2024 года о штрафе 17 000 грн.

В постановлении мужчине поставлено в вину, что он «не сообщил в 7-дневный срок органам, в которых состоит на военном учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года МСЭК ему было установлено 3 группу инвалидности».

«Данное правонарушение обнаружено 10.07.2024 по прибытии гражданина в областной временный мобилизационный пункт Закарпатской области. Возможности получения справки МСЭК гражданина Украины путем запроса в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не было возможно в связи с отсутствием такого пункта в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» - указал ТЦК в постановлении.

Со своей стороны мужчина утверждает, что согласно примечанию к ст. 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Реестра «Оберег» персональных данных путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы . О том, что эта норма должна работать, и «бегать должны данные, а не люди», ранее рассказывала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

ТЦК мог и должен был знать об установлении ему 5 июня 2024 года 3 группы инвалидности в 7-дневный срок, как от МСЭК в соответствии с пунктом 60 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ №1487 , так и благодаря получению таких сведений в электронном виде из Реестра путем электронного информационного взаимодействия в соответствии с Законом «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

При составлении протокола об административном правонарушении истец дал объяснение о том, что «в связи с заболеванием не имел физической возможности в течение 7 дней появиться и сообщить соответствующие данные».

Что решил суд

Итак, как указал суд, мужчина привлечен к административной ответственности за несообщение ТЦК в 7-дневный срок об установлении ему 5 июня 2024 МСЭК третьей группы инвалидности.

Следовательно, инкриминированное правонарушение было совершено им после 19.05.2024, то есть после вступления в силу Закона №3696-ІХ, которым ст. 210 КУоАП была дополнена частью 3, при этом именно с 5.06.2024 у истца возникла обязанность сообщить в семидневный срок орган, в котором он состоит на учете, об изменениях в персональных данных, в частности, о наличии инвалидности.

Примечанием в статье 210 КУоАП определено, что положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются по возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информацией -коммуникационными системами, регистрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Согласно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» №1951-VIII в Реестр вносятся сведения, определенные статьей 6 настоящего Закона, полученные от призывников, военнообязанных и резервистов или путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, регистрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы, предусмотренные частью третьей статьи 14 настоящего Закона.

Согласно части 3 ст. 14 Закона №1951-VIII актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) ) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы, предусмотренные настоящей частью.

Перечень органов, от которых органы ведения Реестра получают соответствующую информацию, приведен в абзацах от третьего до двадцатого части третьей статьи 14 Закона №1951-VIII.

Согласно абзацу 9 ч. 3 ст.14 Закона №1951-VIII для установления сведений, указанных в пункте 17 части первой статьи 7 настоящего Закона электронное информационное взаимодействие (обмена сведениями) осуществляется между органами ведения Реестра и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам пенсионного обеспечения и ведения учета лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию.

Из вышеуказанного протокола видно,что истец к указанным органам для назначения и выплаты пенсии или социальных выплат не обращался, поэтому из указанных органов получить информацию о наличии у него инвалидности истец не имел возможности.

Ввиду Положения о МСЭК, утвержденного постановлением КМУ №1317, Закарпатская областная медико-социальная экспертная комиссия, которая владела и владеет информацией о наличии или изменении группы инвалидности, находится в ведении Министерства здравоохранения.

Указанный орган отсутствует в перечне органов, от которых органы ведения Реестра получают соответствующую информацию, указанную в абзацах от третьего до двадцатого ч. 3 статьи 14 Закона №1951-VIII.

Отсутствие возможности осуществлять электронное информационное взаимодействие ТЦК с другими информационно-коммуникационными системами для получения информации об установлении или изменении группы инвалидности военнообязанных подтверждается рапортом начальника отдела военного учета, бронирования и внедрения ЕГР военнообязанных ТЦК.

Указанное свидетельствует о том, что положение примечания к статье 210 КУоАП не подлежит применению в рассматриваемом случае в связи с отсутствием у ответчика, как у органа администрирования Реестра, возможности получить информацию об инвалидности по другим информационно-коммуникационным системам.

Согласно пункту 60 Порядка №1487 и ч. 7 ст. 38 Закона №2232-XII медико-социальные экспертные комиссии обязаны сообщать в семидневный срок районным (городским) ТЦК информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности.

Однако указанная норма не освобождает истца выполнить свою обязанность - уведомить соответствующий ТЦК об изменении своих персональных данных, в частности, о состоянии здоровья согласно вышеуказанным нормам законодательства.

Следовательно, вынося обжалуемое постановление, ответчик действовал правомерно.

Учитывая вышеизложенное, Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области по этому делу № 308/12173/24 13 августа 2024 года пришел к выводу о необоснованности исковых требований, поэтому считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований, оставив обжалуемое постановление ТЦК без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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