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Как перейти на уплату налогов через единый счет: алгоритм действий

13:57, 1 сентября 2024
Переход на единый счет значительно упрощает уплату налогов, сборов, других платежей, контролируемых ГНС, и единого взноса.
Как перейти на уплату налогов через единый счет: алгоритм действий
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, как перейти на уплату налогов через единый счет.

Единый счет - это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который может использоваться налогоплательщиками для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен в налоговый орган.

Переход на единый счет значительно упрощает уплату налогов, сборов, других платежей, контролируемых ГНС, и единого взноса. Сокращает плательщикам финансовые расходы и время формирования платежных документов. Рассчитываться с бюджетом и фондами можно одним платежным документом на общую сумму.

Обязанность по уплате налоговых платежей и единого взноса считается исполненной с момента внесения средств на единый счет.

Для того, чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три следующих шага:

  1. Через Электронный кабинет представить «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F1307001.
  2. Получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.
  3. Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей (одного или нескольких).

Дата зачисления средств на единый счет будет являться датой расчетов плательщика с бюджетом и фондами.

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