В ТЦК назвали список данных, которыми рекомендовано владеть семьям Защитника и Защитницы

Семьям Защитников и Защитниц нужно знать ряд данных.

Харьковский ОТЦК и СП напомнил список данных, которыми рекомендовано владеть семьям Защитника и Защитницы.

Серед яких:

прізвище, ім’я та по батькові

дата народження

копія паспорта

контактні дані місця постійної дислокації військової частини

контактні дані ТЦК та СП, з якого був мобілізований Захисник / Захисниця

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби

посада та звання, військово-облікова спеціальність (якщо відомо)

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетону

прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів

прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира

прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини

телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання

Вищезазначений перелік інформації може допомогти родинам Захисників у критичних ситуаціях. Також варто попередньо домовитися із Захисником / Захисницею про те, що він буде систематично повідомляти вас про своє актуальне місце перебування (населений пункт, без точної локації) та періоди, в які з великою долею ймовірності він буде не на зв'язку.

Якщо ви втратили зв’язок із Захисником / Захисницею

Якщо Захисник / Захисниця не виходить на зв’язок кілька днів, не варто одразу панікувати, причиною цього може бути відсутнє мобільне покриття, розряджений телефон через відсутність електроенергії тощо. Спочатку заспокойтеся і з’ясуйте всі обставини. У першу чергу спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, які можуть бути поряд, безпосереднім командиром, командиром частини. Якщо із частини вам повідомляють, що Захисник / Захисниця знаходиться на бойовому завданні та не обліковується як безвісно зниклий, полонений, загиблий, поранений тощо - зберігайте спокій та очікуйте, коли Захисник / Захисниця вийде з вами на зв’язок, в іншому разі - через 2 дні повторно зверніться до частини, щоб уточнити інформацію.

Зник безвісти за особливих обставин

Військовослужбовець вважається зниклим безвісти, якщо:

відсутні точні дані щодо долі військовослужбовця, який не повернувся після виконання бойового завдання (побратими не можуть точно визначити, чи особа потрапила у ворожий полон чи загинула на полі бою)

якщо побратими свідчать, що особа ймовірно потрапила у полон, але немає достатньо доказів

якщо побратими свідчать, що особа ймовірно загинула, але немає можливості перевірити місце зникнення чи забрати тіло загиблого через активні бойові дії

Особою, яка зникла безвісти за особливих обставин, є особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України. Така особа має права та особливий статус, визначені законом. Близькі родичі та члени сім'ї мають право на отримання достовірних відомостей про місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).

У випадку тривалої втрати зв'язку із Захисником / Захисниця (3 дні і більше), варто зв'язатися з військовою частиною (гаряча лінія, безпосередній командир, командир частини) та дізнатися причину відсутності зв’язку із Захисником / Захисницею. Також збережіть номер телефону, з якого Захисник останній раз виходив на зв’язок з вами. При отриманні усної інформації від безпосереднього командира, колег, командира частини, по гарячій лінії, що Захисник зник безвісті чи у випадку ситуації з постійною втратою зв'язку від 3 діб і більше, варто одразу дізнатися подробиці останнього місця перебування Захисника, обставини ситуації, після чого пропав зв’язок, інформацію про координати, де був останній раз на зв'язку, за якими координатами був направлений і т.і. По можливості, максимально точно з'ясуйте та зафіксуйте координати місця події, після якої було втрачено зв’язок із Захисником / Захисницею.

Встановіть зв’язок із районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (в минулому - військкоматом), з якого була мобілізована особа, перевірте наявність/відсутність повідомлення від частини про підтвердження статусу Зниклого безвісти або зверніться до установи, організації, де служить Захисник (Головні Управління Національної поліції області, райвідділки національної поліції, обласні ГУ СБУ, ГУ ДСНС та інші).

Увага! Це небезпечно!

Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади - можуть зашкодити військовослужбоцю та перемовинам щодо обміну.

Такі пости переважно супроводжуються підписами, на кшталт: “Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може хто знає чи шукає цю людину” або "помоліться за повернення" та містять персоналіні дані військового.

У чому небезпека таких постів?

Річ у тім, що вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною.

Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи данні і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки.

Пам’ятайте, що поширення в соціальних мережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця їх дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців в полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їх бойовим побратимам.

Ми вже неодноразово наголошували на тому, що розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес повернення її додому і нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.

Йдеться про додаткову інформацію як то: значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо.

Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до її обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим.

Що робити?

Якщо близька вам людина потрапила у полон або зникла безвісти, звертайтесь по допомогу до регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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