В Киеве будут судить мужчину, устроившего драку в центре города

31-летний мужчина, устроивший драку, находился в состоянии опьянения.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении мужчины, устроившего драку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Полицейские выяснили, что драку начал 31-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Причины своих действий он не объяснил.

Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Правоохранители собрали все необходимые доказательства и завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд для рассмотрения. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

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