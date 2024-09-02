У Києві судитимуть чоловіка, який влаштував бійку в центрі міста

31-річний чоловік, який влаштував бійку, перебував у стані сп’яніння.

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо чоловіка, який влаштував бійку. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що бійку розпочав 31-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння. Причини своїх дій він не пояснив.

Порушника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі правоохоронці зібрали всі необхідні докази та завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду. Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

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