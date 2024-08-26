Верховный Суд отменил отдельное определение АП ВАКС, обратившей внимание руководителя САП и директора НАБУ на контроль за соблюдением прокурорами и детективами норм УПК

По убеждению коллегии судей Кассационного уголовного суда отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС преждевременно.

Вопрос, касающийся сроков досудебного расследования, может быть предметом оценки суда в случае поступления обвинительного акта в суд.

Поскольку высказанные в определении следственного судьи выводы по результатам рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения относительно сроков досудебного расследования не имеют преюдиционного значения для суда, который будет выяснять вопрос о том, поступил ли обвинительный акт в суд в пределах таких сроков, то постановление апелляционным судом отдельного определения об обращении внимания уполномоченных органов на установленные в уголовном производстве факты нарушения закона, требующие принятия надлежащих мер реагирования, не отвечает требованиям положений статей 369, 418 УПК. На это обратил внимание Кассационный уголовный суд в постановлении от 14.05.2024 по делу 991/7976/23.

Позиції ВАКС і АП ВАКС

Ухвалою слідчого судді ВАКС закрито провадження за клопотанням детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні.

Апеляційна палата ВАКС залишила без зміни цю ухвалу.

Окремою ухвалою АП ВАКС звернула увагу заступника Генерального прокурора – керівника САП та директора НАБУ на необхідність здійснення контролю щодо неухильного дотримання прокурорами та детективами під час здійснення досудового розслідування норм КПК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що постановлена АП ВАКС окрема ухвала не передбачена КПК та виходить за межі судового контролю.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував окрему ухвалу апеляційного суду.

На переконання колегії суддів ККС окрема ухвала апеляційного суду є передчасною.

Відповідно до правового висновку ОП ККС, сформульованого у постанові від 14.06.2021 у справі 686/9636/18, згідно з положеннями статей 369, 418 КПК суд апеляційної інстанції за наявності відповідних підстав має повноваження постановити ухвалу, яка не вирішує справу по суті, однак звертає увагу уповноважених органів на встановлені у кримінальному провадженні факти порушення закону, які потребують вжиття належних заходів реагування.

ККС звертає увагу, що питання, яке стосується строків досудового розслідування, може бути предметом оцінки суду у разі надходження обвинувального акта до суду.

Суд під час підготовчого судового засідання, як це встановлено п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з'ясовує означене питання і ухвалює самостійне аргументоване рішення.

Висловлені в ухвалі слідчого судді висновки за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо строків досудового розслідування не мають преюдиційного значення для суду, який буде з'ясовувати питання про те, чи надійшов обвинувальний акт до суду в межах строку досудового розслідування. Інших підстав для постановлення окремої ухвали колегією апеляційного суду в оскаржуваному судовому рішенні не наведено.

Автор: Наталья Мамченко

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