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В Виннице разоблачили «черных риэлторов», которые намеревались завладеть частным домом

13:02, 1 сентября 2024
Для реализации плана злоумышленники обнаружили мужчину, который злоупотреблял спиртными напитками и на праве собственности имел частный дом.
В Виннице разоблачили «черных риэлторов», которые намеревались завладеть частным домом
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В Виннице разоблачили «черных риэлторов», которые намеревались завладеть недвижимостью местного жителя. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Установлено, что три жителя Тульчинского района вместе с другими сообщниками объединились в преступную группировку, разработали преступную схему незаконного завладения недвижимым имуществом винничан. Под прицелом злоумышленников были, прежде всего, лица из числа наиболее уязвимых слоев населения. Они нашли мужчину, который злоупотреблял спиртными напитками и на праве собственности имел частный дом.

Злоумышленники вошли в доверие и ввели в заблуждение владельца недвижимого имущества, осуществили оформление доверенности на подставное лицо с целью последующей перерегистрации права собственности на дом потерпевшего и незаконной продажи добросовестным приобретателям.

Именно в это время действия черных риэлторов были прекращены правоохранителями.

В ходе санкционированных обысков у правонарушителей изъяты материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В настоящее время к подозреваемым судом применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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