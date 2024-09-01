У Вінниці викрили «чорних ріелторів», які мали намір заволодіти приватним будинком

Для реалізації плану зловмисники знайшли чоловіка, який зловживав спиртними напоями та на праві власності мав приватний будинок.

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У Вінниці викрили «чорних ріелторів», які мали намір заволодіти нерухомістю місцевого жителя. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Встановлено, що троє жителів Тульчинського району разом з іншими спільниками об’єднались у злочинне угруповання, розробили злочинну схему незаконного заволодіння нерухомим майном вінничан. Під прицілом зловмисників були насамперед особи з числа найбільш вразливих верств населення. Вони знайшли чоловіка, який зловживав спиртними напоями та на праві власності мав приватний будинок.

Зловмисники увійшли в довіру та ввели в оману власника нерухомого майна, здійснили оформлення довіреності на підставну особу з метою подальшої перереєстрації права власності на будинок потерпілого та незаконного продажу добросовісним набувачам.

Саме в цей час дії «чорних ріелторів» були припинені правоохоронцями.

У ході санкціонованих обшуків у правопорушників вилучені матеріали, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі до підозрюваних судом застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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