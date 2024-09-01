Практика судів
  1. В Україні

У Вінниці викрили «чорних ріелторів», які мали намір заволодіти приватним будинком

13:02, 1 вересня 2024
Для реалізації плану зловмисники знайшли чоловіка, який зловживав спиртними напоями та на праві власності мав приватний будинок.
У Вінниці викрили «чорних ріелторів», які мали намір заволодіти приватним будинком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці викрили «чорних ріелторів», які мали намір заволодіти нерухомістю місцевого жителя. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Встановлено, що троє жителів Тульчинського району разом з іншими спільниками об’єднались у злочинне угруповання, розробили злочинну схему незаконного заволодіння нерухомим майном вінничан. Під прицілом зловмисників були насамперед особи з числа найбільш вразливих верств населення. Вони знайшли чоловіка, який зловживав спиртними напоями та на праві власності мав приватний будинок.

Зловмисники увійшли в довіру та ввели в оману власника нерухомого майна, здійснили оформлення довіреності на підставну особу з метою подальшої перереєстрації права власності на будинок потерпілого та незаконного продажу добросовісним набувачам.

Саме в цей час дії «чорних ріелторів» були припинені правоохоронцями.

У ході санкціонованих обшуків у правопорушників вилучені матеріали, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі до підозрюваних судом застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна аудиторська служба вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики КРУ зразка 2011 року

В Аудиторській службі вирішили, що можуть на власний розсуд ревізувати суди і погрожувати кримінальною відповідальністю.

ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Верховний Суд скасував окрему ухвалу АП ВАКС, яка звернула увагу керівника САП та директора НАБУ на контроль за дотриманням прокурорами та детективами норм КПК

На переконання колегії суддів Касаційного кримінального суду окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС є передчасною.

Захист від провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що скоїв їх внаслідок незаконного підбурювання — Верховний Суд

Заперечення особою вчинення злочину та одночасне висунення скарги на те, що її спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» - Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду