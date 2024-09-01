Який термін сплати фізичними особами земельного податку

Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало термін сплати земельного податку фізичними особами.

Нарахування фізособам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізособа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України (ПК), до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПК, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 286 ПК, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПК за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (п. 287.9 ПК).

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