Какой срок уплаты физическими лицами земельного налога

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило срок уплаты земельного налога физическими лицами.

Начисление физлицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физлицо имеет как собственник земельной доли (пая), которые присылают плательщику в порядке, определенном статьей 42 Налогового кодекса Украины (НК), до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 НК, вместе с подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое (налоговые) уведомления-решения в сроки, установленные статьей 286 НК, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной НК за несвоевременную уплату налогового обязательства (п. 287.9 ​​НК).

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