На Прикарпатье разоблачили администратора Telegram-канала, где публиковали информацию о раздаче повесток

Мужчине, который предупреждал уклонистов и препятствовал деятельности ВСУ, грозит до 8 лет тюрьмы.

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26-летнему жителя Прикарпатья доложено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Администратору закрытого Telegram-канала, где распространялась информация о местах вручения военных повесток в Коломне, грозит до 8 лет тюрьмы.

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый создал Telegram-канал, на котором регулярно публиковалась информация о проведении мобилизационных мероприятий военнослужащими ТЦК. Речь идет о распространении мест вручения военных повесток в одном из районных центров области.

Таким образом, мужчина предупреждал уклонистов, срывал процесс формирования военного резерва и препятствовал законной деятельности ВСУ.

Во время обыска в доме фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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