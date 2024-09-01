В Киеве на Левобережной горел дом — пожар загорелся в квартире, огонь охватил три этажа

Спасатели эвакуировали 20 человек.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке по улице Митрополита Андрея Шептицкого. Об этом сообщает ГСЧС.

Указывается, что загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей.

Спасатели эвакуировали 20 человек. Предварительно никто не пострадал.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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