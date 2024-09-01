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У Києві на Лівобережній горів будинок — пожежа спалахнула у квартирі, вогонь охопив три поверхи

09:28, 1 вересня 2024
Рятувальники евакуювали 20 осіб.
У Києві на Лівобережній горів будинок — пожежа спалахнула у квартирі, вогонь охопив три поверхи
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У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє ДСНС.

Вказується, що загорілася квартира на 7 поверсі, полум'я розповсюдилося на балкони 8 та 9 поверхів. 

Рятувальники евакуювали 20 осіб. Попередньо, ніхто не постраждав.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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