У Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції — загинув правоохоронець

Капітан поліції Олександр Попович помер в лікарні від важких осколкових поранень.

У Куп'янську на Харківщині російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліцейських. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Як повідомляє поліція, ввечері 31 серпня російський FPV-дрон поранив трьох поліцейських під час служби, які передували в автомобілі. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Проте, попри зусилля лікарів, життя одного з них, Олександра Поповича, обірвалося.

Старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня в лікарні від тяжких осколкових поранень.

«Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну виконував свої професійні обов’язки, долучаючись до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області. Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати«, - розповіли у поліції.

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