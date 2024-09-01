В Купянске российский FPV-дрон атаковал автомобиль полиции — погиб правоохранитель

Капитан полиции Александр Попович скончался в больнице от тяжелых осколочных ранений.

В Купянске в Харьковской области российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полицейских. Двое правоохранителей ранены, один погиб.

Как сообщает полиция, вечером 31 августа российский FPV-дрон ранил троих полицейских во время службы, предшествовавших автомобилю. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь одного из них, Александра Поповича, оборвалась.

Старший инспектор роты №2 батальона №1 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области капитан полиции Александр Попович скончался 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.

«Около 20 лет своей жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел, служил украинскому народу. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину выполнял свои профессиональные обязанности, приобщаясь к гуманитарным миссиям в одном из самых опасных районов Харьковской области. Ему было всего 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – сын и дочь, без сына – мать», - рассказали в полиции.

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