У Києві спалахнула пожежа — горить кілька поверхів у будинку на Лівобережній, відео

Вогонь зачепив квартири одразу на кількох поверхах.

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Вранці 1 вересня у Києві спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому будинку. Відео жахливої пожежі публікують в мережі.

Вогонь зачепив квартири одразу на кількох поверхах, там було чути крики людей.

Інцидент трався на вулиці Шептицького, що у Дніпровському районі столиці.

Наразі невідомі причини займання, та чи є внаслідок цього потерпіли. У мережі наголошують, що пожежники та швидка перебувають на місці.

«У дев’ятиповерхівці палають кілька поверхів. Чи є мешканці в квартирах – невідомо, але чутно крики людей», – зазначають очевидці.

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