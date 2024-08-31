У Полтавській області підлітки, які побили та зґвалтували 12-річного хлопчика, відбулися штрафом у 850 гривень — омбудсмен вимагає розслідування

Дмитро Лубінець вимагає від Нацполіції розслідувати, чому за сексуальне насильство над дитиною було призначено адміністративний штраф.

Фото: rbc.ua

На Полтавщині у селищі Котельва підлітки познущалися над 12-річним хлопчиком: його побили, зґвалтували і зняли це на відео. Батьків кривдників покарали лише штрафом у 850 гривень. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Інцидент трапився ще в червні, однак ситуація набула розголосу лише тепер.

«З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство», - повідомив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що щойно він про це дізнався, його представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції.

За словами Лубінця, його команда встановила, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів подія сталася ще в середині червня цього року.

Він зазначив, що правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

«Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити... З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?» - наголосив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені лише тоді, коли ця подія набула суспільного розголосу.

«Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.