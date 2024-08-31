В Полтавской области подростки, избившие и изнасиловавшие 12-летнего мальчика, отделались штрафом в 850 гривен — омбудсмен требует расследования

Дмитрий Лубинец требует от Нацполиции расследовать, почему за сексуальное насилие над ребенком был назначен административный штраф.

Фото: rbc.ua

В Полтавской области в поселке Котельва подростки поиздевались над 12-летним мальчиком: его избили, изнасиловали и сняли это на видео. Родителей обидчиков наказали только штрафом в 850 гривен. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент произошел еще в июне, однако ситуация получила огласку только сейчас.

«Из соцсетей мне стало известно, что в селе Котельва трое юношей издевались над 12-летним парнем. Его избили и совершили сексуальное насилие», - сообщил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что как только он об этом узнал, его представитель в Полтавской области Владислав Носенко совместно с начальником Полтавской районной военной администрации Дмитрием Романовым выехали на место и пообщались с председателем территориального общества, руководителем службы по делам детей и руководителем местной полиции.

По словам Лубинца, его команда установила, что, по словам представителей органов местной власти и правоохранительных органов, событие произошло еще в середине июня этого года.

Он отметил, что правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не приступили к досудебному расследованию, а составили административные протоколы на родителей двух парней.

«Родители отделались штрафом 850 грн! Третьего парня в то время даже не пытались установить... С каких пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства?» – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены только тогда, когда это событие получило общественную огласку.

«Срочно подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.