На Прикарпатті викрили адміністратора Telegram-каналу, де публікували інформацію про роздачу повісток

Чоловіку, який попереджав ухилянтів та перешкоджав діяльності ЗСУ, загрожує до 8 років ув’язнення.

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26-річному мешканцю Прикарпаття повідомлено про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Адміністратору закритого Telegram-каналу, де поширювалася інформація про місця вручення військових повісток у Коломиї, загрожує до 8 років ув’язнення.

За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний створив Telegram-канал на якому регулярно публікувалась інформація щодо проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями ТЦК. Йдеться, зокрема, про поширення місць вручення військових повісток в одному з районних центрів області.

Таким чином чоловік попереджав ухилянтів, зривав процес формування військового резерву та перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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