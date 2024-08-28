У прокурора Офиса Генерального прокурора нашли гражданство РФ: теперь его уволят

Прокурор считает, что он стал жертвой провокации, поскольку раньше отказался стать конфиденциальным агентом СБУ.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров внесла представление Генеральному прокурору об увольнении прокурора Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Александра Люльчука.

Александр Люльчук работал в должности прокурора отдела экстрадиции управления правовой помощи, экстрадиции и международного взаимодействия Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокурора.

Карьеру в прокуратуре он начал еще в 2009 году с должности прокурора в прокуратуре Автономной Республики Крым. После событий 2014 года он работал на разных прокурорских должностях в прокуратуре Киевской области, в Генеральной прокуратуре, а затем – в Офисе Генпрокурора. Александр Люльчук удачно прошел процедуру аттестации прокуроров в 2019 году и получил доступ к государственной тайне.

Основанием для указанного решения КДКП стал факт получения Александром Люльчуком гражданства РФ 26 ноября 2014 года и соответствующего идентификационного номера налогоплательщика РФ.

Соответствующую информацию о прокуроре направил в Генеральную инспекцию Офиса Генпрокурора Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Интересно, что информация о наличии у Александра Люльчука гражданства РФ впервые поступила в Офис Генпрокурора из СБУ еще в марте 2020 года, при этом было даже назначено служебное расследование.

Повторно СБУ обратилась с аналогичным сообщением в Офис Генпрокурора уже в июне 2024 года.

В сообщении СБУ содержался скриншот экрана компьютера со сведениями о проверке действительности паспорта РФ на имя Александра Люльчука, скриншот экрана компьютера со сведениями о результатах проверки наличия идентификационного номера РФ, извлечение из «Единого государственного реестра налогоплательщиков, выписка из сервиса «Оплата госналогов», «Проверка и оплата налоговых задолженностей».

Прокурор Александр Люльчук отрицал факт наличия у него гражданства РФ и отметил, что основания для его преследования в дисциплинарном порядке были искусственно созданы СБУ с целью отомстить ему, поскольку ранее он отказался конфиденциально сотрудничать со Службой Безопасности.

Впрочем, КДКП к объяснениям прокурора отнеслась скептически и отметила, что факт обретения гражданства РФ Александром Люльчуком «скорее имел место, чем не имел».

Таким образом, в отношении прокурора был применен пункт 6 ст. 51 Закона «О прокуратуре», согласно которому прокурор может быть уволен с должности, если гражданство Украины было прекращено или прокурор получил гражданство другого государства.

В итоге, 21 августа КДКП направила Генпрокурору представление об увольнении Александра Люльчука с должности прокурора Офиса Генерального прокурора в связи с обретением им гражданства другого государства.

Автор: Вячеслав Хрипун

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