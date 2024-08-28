У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів внесла подання Генеральному прокурору про звільнення прокурора Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Олександра Люльчука.

Зазначимо, що Олександр Люльчук працював на посаді прокурора відділу екстрадиції управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора.

Кар’єру в прокуратурі він розпочав ще у 2009 році з посади прокурора у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Після подій 2014 року він працював на різних прокурорських посадах у прокуратурі Київської області, у Генеральній прокуратурі, а згодом – в Офісі Генпрокурора. Олександр Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019 році та отримав доступ до державної таємниці.

Підставою для зазначеного рішення КДКП став факт набуття Олександром Люльчуком громадянства РФ 26 листопада 2014 року та відповідного ідентифікаційного номеру платника податків РФ.

Відповідну інформацію щодо прокурора надіслав до Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Департамент захисту національної державності СБУ.

Цікаво, що інформація про наявність у Олександра Люльчука громадянства РФ вперше надійшла до Офісу Генпрокурора з СБУ ще у березні 2020 року, при цьому було навіть призначене службове розслідування.

Повторно СБУ звернулася з аналогічним повідомленням до Офісу Генпрокурора вже у червні 2024 року.

У повідомленні СБУ містився скріншот екрану комп’ютеру з відомостями про перевірку дійсності паспорту РФ на ім’я Олександра Люльчука, скріншот екрану комп’ютеру з відомостями про результати перевірки наявності ідентифікаційного номеру РФ, витяг з «Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении физического лица», витяг з сервісу «Оплата госналогов», «Проверка и оплата налоговых задолженностей».

Прокурор Олександр Люльчук заперечив факт наявності у нього громадянства РФ та зазначив, що підстави для його переслідування у дисциплінарному порядку були штучно створені СБУ з метою помсти йому, оскільки раніше він відмовився конфіденційно співробітничати зі Службою Безпеки.

Втім, КДКП до пояснень прокурора віднеслася критично і зазначила, що факт набуття громадянства РФ Олександром Люльчуком «скоріше мав місце, ніж не мав».

Відтак, щодо прокурора було застосовано пункт 6 ст. 51 Закону «Про прокуратуру», згідно з яким прокурор може бути звільнений з посади, якщо громадянство України було припинено або прокурор набув громадянство іншої держави.

У підсумку, 21 серпня КДКП направила Генпрокурору подання про звільнення Олександра Люльчука з посади прокурора Офісу Генерального прокурора у зв’язку з набуттям ним громадянства іншої держави.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.