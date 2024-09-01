В Деснянском районе Киева произошел взрыв в доме: ударная волна выбила часть балкона, видео

На место прибыли спасатели и медики.

Иллюстративное фото

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В Деснянском районе Киева 1 сентября произошел взрыв в многоквартирном доме. Видео распространяется в сети.

В частности очевидцы сообщают о взрыве в доме на улице Лисковской, после чего на придомовую территорию упала часть балкона.

На место прибыли спасатели и медики.

Пока нет информации о пострадавших и причине инцидента.

Добавим, что 1 сентября в Киеве на Левобережной горел дом — пожар загорелся в квартире, огонь охватил три этажа.

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