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У Деснянському районі Києва стався вибух у будинку: ударна хвиля вибила частину балкону, відео

14:51, 1 вересня 2024
На місце прибули рятувальники та медики.
У Деснянському районі Києва стався вибух у будинку: ударна хвиля вибила частину балкону, відео
Ілюстративне фото
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У Деснянському районі Києва 1 вересня стався вибух у багатоквартирному будинку. Відео поширюють в мережі.

Зокрема, очевидці повідомляють про вибух у будинку на вулиці Лісківській, після чого на прибудинкову територію впала частина балкону.

На місце прибули рятувальники та медики. 

Наразі немає інформації про постраждалих та причину інциденту.

Додамо, що 1 вересня ц Києві на Лівобережній горів будинок — пожежа спалахнула у квартирі, вогонь охопив три поверхи.

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