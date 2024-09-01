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Роботодавець заборгував сплату ПДФО: чи має право працівник на податкову знижку

14:33, 1 вересня 2024
Якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.
Роботодавець заборгував сплату ПДФО: чи має право працівник на податкову знижку
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Головне управління ДПС у Івано-Франківській області роз’яснило, чи має працівник право на податкову знижку, якщо роботодавець заборгував сплату ПДФО за нього.

Якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.

Зазначимо, що відповідно до п.14.1.170 Податкового Кодексу України податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання – це документально підтверджена сума чи вартість витрат платника податку у зв’язку з придбанням товарів чи послуг у резидентів фізичних або ж юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку на доходи фізичних осіб, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.

Подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки необхідно до 31 грудня звітного року.

Невикористане право на реалізацію податкової знижки не переноситься на наступні звітні періоди.

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