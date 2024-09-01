Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування

Україні подарували роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.

Хорватія оголосила про передачу Україні роботизованої системи розмінування DOK-ING MV-4. Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідний сертифікат представникам України передали віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич та керівники компанії-виробника.

Анушич зазначив, що процес розмінування України потребуватиме багато часу та багато грошей.

«Розмінування - величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба», - він.

Хорватський міністр також оголосив результати донорської конференції, яка пройшла в 2023 році в Загребі. На ній, за його словами, було зібрано майже пів мільярда доларів.

Він додав, що це додасть до успіху відновлення, адже гуманітарне розмінування є передумовою відбудови, розвитку економіки та повернення людей у свої домівки.

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