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Гарантійний ремонт або гарантійна заміна товару – що треба знати

07:36, 2 вересня 2024
Українцям роз’яснили питання гарантійного ремонту або гарантійної заміни товару.
Гарантійний ремонт або гарантійна заміна товару – що треба знати
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Держпродспоживслужба нагадала, як здійснюється гарантійний ремонт або гарантійна заміна товару.

По-перше, перевірте експлуатаційні документи та наявність гарантійного талону. Там повинні міститися дані про продавця (сервісний центр).

Зверніться до продавця (сервісного центру) із розрахунковим документом та гарантійним талоном щодо здійснення ремонту.

Продавець (сервісний центр) проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку.

Якщо виявлено недолік з вини виробника (продавця), то товар підлягає ремонту. І в такому разі споживачеві видається  квитанція або інший документ, в яких зазначаються:

- найменування та адреса сервісного центру,

- номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту,

- найменування товару, модель, серійний номер, дата виготовлення,

-  дата приймання товару,

- опис зовнішнього вигляду товару,

- опис заявленого недоліку,

- строк здійснення гарантійного ремонту,

- інформація про споживача, засоби зв’язку з ним та інша необхідна інформація.

Під час передачі споживачеві відремонтованого товару продавець (сервісний центр) проводить в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів.

Споживач скріплює результати перевірки своїм підписом у квитанції або іншому документі.

Якщо продавець (виробник) заявив про те, що здійснення гарантійного ремонту товару є економічно невигідним для нього або його неможливо здійснити, то здійснюється гарантійна заміна товару на такий самий товар або аналогічний з числа наявних у продавця (виробника) чи повертаються сплачені за товар кошти споживачеві. В такому разі споживач повертає товар з недоліком відповідно до комплектації, зазначеної в експлуатаційних документах на товар.

Якщо після проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтвердний документ в паперовій або електронній формі.

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