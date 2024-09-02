Гарантийный ремонт или гарантийная замена товара – что нужно знать

Украинцам разъяснили вопросы гарантийного ремонта или гарантийной замены товара.

Госпродпотребслужба напомнила, как осуществляется гарантийный ремонт или гарантийная замена товара.

Во-первых, проверьте эксплуатационные документы и гарантийный талон. Там должны содержаться данные о продавце (сервисном центре).

Обратитесь к продавцу (сервисному центру) с расчетным документом и гарантийным талоном по ремонту.

Продавец (сервисный центр) проводит бесплатно для потребителя диагностику такого товара с целью выявления недостатка.

Если выявлен недостаток по вине производителя (продавца), то товар подлежит ремонту. И в таком случае потребителю выдается квитанция или другой документ, в котором указываются:

- наименование и адрес сервисного центра,

- номер, по которому товар принимается для осуществления гарантийного ремонта,

- наименование товара, модель, серийный номер, дата изготовления,

- дата приемки товара,

- описание внешнего вида товара,

- описание заявленного недостатка,

- срок осуществления гарантийного ремонта,

- информация о потребителе, средствах связи с ним и другая необходимая информация.

При передаче потребителю отремонтированного товара продавец (сервисный центр) проводит в присутствии потребителя проверку соответствия параметров и свойств товара требованиям эксплуатационных документов.

Потребитель скрепляет результаты проверки своей подписью в квитанции или другом документе.

Если продавец (производитель) заявил о том, что осуществление гарантийного ремонта товара экономически невыгодно для него или его невозможно осуществить, то осуществляется гарантийная замена товара на такой же товар или аналогичный из числа имеющихся у продавца (производителя) или возвращаются уплаченные за товар средства потребителю. В таком случае потребитель возвращает товар с недостатком в соответствии с комплектацией, указанной в эксплуатационных документах на товар.

Если после проведения диагностики не обнаружен недостаток в товаре или выяснено, что недостаток возник не по вине производителя (продавца), потребителю предоставляется подтверждающий документ в бумажной или электронной форме.

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