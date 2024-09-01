Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования

Украине подарили роботизированную систему разминирования DOK-ING MV-4.

Хорватия объявила о передаче Украине роботизированной системы разминирования DOK-ING MV-4. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующий сертификат представителям Украины передали вице-премьер-министр и министр обороны Хорватии Иван Анушич и руководители компании-производителя.

Анушич отметил, что процесс разминирования Украины потребует много времени и денег.

«Разминирование – огромная задача, и международная поддержка здесь очень нужна. Украина не одна, мы будем работать вместе столько, сколько нужно», – он.

Хорватский министр также объявил результаты донорской конференции, прошедшей в 2023 году в Загребе. На ней, по его словам, было собрано около полумиллиарда долларов.

Он добавил, что это придаст успеху восстановление, ведь гуманитарное разминирование является предпосылкой восстановления, развития экономики и возвращения людей в свои дома.

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