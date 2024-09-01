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У Києві покарали водія, який пролетів на червоний сигнал світлофора, відео

16:03, 1 вересня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який пролетів на червоний сигнал світлофора, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Suzuki, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, порушника зупинили та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, а також провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У поліції нагадали водіям, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення: зелений дозволяє рух; жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів; червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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