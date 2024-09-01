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В Киеве наказали водителя, который пролетел на красный сигнал светофора

16:03, 1 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который пролетел на красный сигнал светофора
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Suzuki, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушителя остановили и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, а также провели с водителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

В полиции напомнили водителям, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения: зеленый разрешает движение; желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов; красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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