Над Львовом после атаки на Тернополь заметили облака, меняющие цвет – фото

Возможная причина таких облаков – хлоридный газ.

Источник фото: Телеграмм-каналы

Над Львовом появились облака, которые меняют цвет, вероятно из-за содержания хлоридного газа. Жители города сообщают о необычном явлении, которое может повлиять на самочувствие людей. Хотя облака не представляют смертельной угрозы, эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья из-за содержания хлоридов в воздухе.

Как сообщают Телеграмм-каналы, эти облака могли образоваться после атаки на Тернополь, в частности, после пожара на одном из предприятий в городе из-за попадания вражеского боеприпаса в емкость, где хранились горюче-смазочные материалы.

Специалисты сейчас оценивают возможные последствия загрязнения воздуха и рекомендуют жителям Львова ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно людям с респираторными заболеваниями.

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