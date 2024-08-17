Над Киевом пролетел метеор с выраженным «хвостом» – видео

Украинцы этой ночью наблюдали яркий метеор со световым следом.

Фото иллюстративное

В ночь на 17 августа над Украиной произошло яркое небесное явление, которое многие в соцсетях считают метеором. Кадры, появившиеся в Telegram-каналах и других социальных сетях, демонстрируют объект, летящий по небу с выраженным «хвостом».

Этот небесный объект наблюдали, в частности, в Киеве, но он также был замечен в других регионах Украины. На видео видно, как яркое тело проносится через небесное пространство, оставляя за собой световой след.

Метеор - это явление, которое возникает в результате сгорания мелких космических тел, таких как обломки комет или астероидов, в атмосфере Земли. Отметим, что некоторые пользователи также высказали предположение, что это мог быть взорвавшийся спутник.

Отметим, что метеориты - это твердые космические объекты, которые достигают поверхности Земли или другого космического тела. Однако на данный момент окончательно подтверждено, что наблюдаемое явление является именно метеором.

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