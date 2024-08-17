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В Калушском районе 44 пожарных боролись с огнем на 350 квадратных метрах

14:39, 17 августа 2024
За три часа спасатели ликвидировали пожар в складском помещении.
В Калушском районе 44 пожарных боролись с огнем на 350 квадратных метрах
Источник фото: ГСЧС
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В Калушском районе Прикарпатья спасатели успешно ликвидировали масштабный пожар, который вспыхнул в селе Новоселица Выгодской территориальной общины. Информация о возгорании складского помещения на площади 350 квадратных метров поступила в службу спасения в 22:25. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 01:24 следующего дня. В борьбе с огнем приняли участие 44 спасателя и 9 единиц техники. На данный момент причина возникновения пожара остается неизвестной и устанавливается.

Оперативная реакция и слаженные действия спасателей позволили быстро справиться с опасной ситуацией и предотвратить дальнейшее распространение огня.

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