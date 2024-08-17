У Калуському районі 44 пожежники боролися з вогнем на 350 квадратних метрах

За три години рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні.

Джерело фото: ДСНС

У Калуському районі Прикарпаття рятувальники успішно ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула в селі Новоселиця Вигодської територіальної громади. Інформація про загоряння складського приміщення на площі 350 квадратних метрів надійшла до служби порятунку о 22:25. Про це повідомили в ДСНС.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 01:24 наступного дня. У боротьбі з вогнем взяли участь 44 рятувальники та 9 одиниць техніки. На даний момент причина виникнення пожежі залишається невідомою і встановлюється.

Оперативна реакція та злагоджені дії рятувальників дозволили швидко впоратися з небезпечною ситуацією та запобігти подальшому розповсюдженню вогню.

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