Практика судів
  1. В Україні

У Калуському районі 44 пожежники боролися з вогнем на 350 квадратних метрах

14:39, 17 серпня 2024
За три години рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні.
У Калуському районі 44 пожежники боролися з вогнем на 350 квадратних метрах
Джерело фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Калуському районі Прикарпаття рятувальники успішно ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула в селі Новоселиця Вигодської територіальної громади. Інформація про загоряння складського приміщення на площі 350 квадратних метрів надійшла до служби порятунку о 22:25. Про це повідомили в ДСНС.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 01:24 наступного дня. У боротьбі з вогнем взяли участь 44 рятувальники та 9 одиниць техніки. На даний момент причина виникнення пожежі залишається невідомою і встановлюється.

Оперативна реакція та злагоджені дії рятувальників дозволили швидко впоратися з небезпечною ситуацією та запобігти подальшому розповсюдженню вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира – новий наказ Міноборони

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав рапорт - Міноборони затвердило порядок роботи з рапортами.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Обвинувачений вбачав, що для ефективного захисту йому необхідно два адвокати, але суд провів засідання без одного з них – що вирішив Верховний Суд

Суд має створити достатні умови для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників в міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист – Верховний Суд.

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео