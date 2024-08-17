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У Шотландії знайшли затонуле судне Королівського флоту

13:19, 17 серпня 2024
Військовий корабель HMS Hawke затонув під час Першої світової війни, із над 500 членів команди вижили лише 70 моряків.
У Шотландії знайшли затонуле судне Королівського флоту
Джерело фото: BBC
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Команда дайверів знайшла уламки військового корабля HMS Hawke біля узбережжя Абердіншира, які, ймовірно, є загиблим судном Королівського флоту, що затонуло внаслідок торпедної атаки під час Першої світової війни, повідомляє BBC.

Знахідка була зроблена на початку цього тижня приблизно за 70 миль на схід від Фрейзербурга. Корабель HMS Hawke був виявлений у «чудовому» стані, хоча він затонув у жовтні 1914 року після атаки німецького підводного човна U-9. Внаслідок вибуху і загоряння судно затонуло менше ніж за вісім хвилин, загинуло понад 500 членів команди, а вижили лише 70 моряків.

Останки судна були знайдені групою Lost in Waters Deep, що спеціалізується на пошуку затонулих кораблів для увічнення пам’яті про воєнні втрати в шотландських водах. Зараз триває процес офіційної ідентифікації уламків Королівським флотом, що очікується в найближчі тижні.

HMS Hawke був крейсером класу Edgar довжиною 118 метрів і шириною 18 метрів, спущений на воду у 1891 році. У 1911 році він отримав серйозні пошкодження від зіткнення з RMS Olympic, сестринським кораблем «Титаніка». Після початку Першої світової війни HMS Hawke брав участь у блокаді між Шетландськими островами і Норвегією.

Дайвер Стів Мортімер з проекту Lost in Waters Deep розповів BBC Scotland, що пошуки HMS Hawke були непростими. Він зазначив, що попри століття, проведене на морському дні, корабель зберігся в дивовижному стані. Мортімер також відзначив, що багато частин внутрішнього оснащення, включаючи ілюмінатори, чашки, миски і тарілки, все ще залишаються на місцях, створюючи унікальну «капсулу часу».

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