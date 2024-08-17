В Шотландии нашли затонувшее судно Королевского флота

Военный корабль HMS Hawke затонул во время Первой мировой войны, из свыше 500 членов команды выжили только 70 моряков.

Источник фото: BBC

Команда дайверов нашла обломки военного корабля HMS Hawke у побережья Абердиншира, которые, вероятно, являются погибшим судном Королевского флота, затонувшим в результате торпедной атаки во время Первой мировой войны, сообщает BBC.

Находка была сделана в начале этой недели примерно в 70 милях к востоку от Фрейзербурга. Корабль HMS Hawke был обнаружен в «прекрасном» состоянии, хотя он затонул в октябре 1914 года после атаки немецкой подводной лодки U-9. В результате взрыва и возгорания судно затонуло менее чем за восемь минут, погибло более 500 членов команды, а выжили только 70 моряков.

Останки судна были найдены группой Lost in Waters Deep, специализирующейся на поиске затонувших кораблей для увековечения памяти о военных потерях в шотландских водах. Сейчас продолжается процесс официальной идентификации обломков Королевским флотом, что ожидается в ближайшие недели.

HMS Hawke был крейсером класса Edgar длиной 118 метров и шириной 18 метров, спущенный на воду в 1891 году. В 1911 году он получил серьезные повреждения от столкновения с RMS Olympic, сестринским кораблем «Титаника». После начала Первой мировой войны HMS Hawke участвовал в блокаде между Шетландскими островами и Норвегией.

Дайвер Стив Мортимер из проекта Lost in Waters Deep рассказал BBC Scotland, что поиски HMS Hawke были непростыми. Он отметил, что несмотря на столетие, проведенное на морском дне, корабль сохранился в удивительном состоянии. Мортимер также отметил, что многие части внутреннего оснащения, включая иллюминаторы, чашки, миски и тарелки, все еще остаются на местах, создавая уникальную «капсулу времени».

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