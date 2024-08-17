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В Киеве судили 53-летнего мужчину за нападение на жену из-за ревности

13:01, 17 августа 2024
Во время ссоры мужчина нанес ножевое ранение жене.
В Киеве судили 53-летнего мужчину за нападение на жену из-за ревности
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве судили мужчину к пяти годам заключения за нападение на жену из-за ревности. В ходе ссоры 53-летний мужчина нанес женщине ножевое ранение в живот. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда врачи скорой медицинской помощи сообщили полиции Киева о ранении ножом, которое произошло в квартире на проспекте Правды. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Правоохранители выяснили, что вечером между супругами возникла ссора из-за ревности, в результате которой мужчина кухонным ножом ударил свою жену.

После задержания мужчины, ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Досудебное расследование завершилось, и обвинительный акт был направлен в суд.

Подольский районный суд вынес приговор, признав злоумышленника виновным в совершении преступления и назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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