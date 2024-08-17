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Британские пограничники объявили 23-суточную забастовку в крупнейшем международном аэропорту

11:11, 17 августа 2024
Сотни офицеров Пограничных сил начнут забастовку в аэропорту Хитроу из-за конфликта с условиями труда.
Британские пограничники объявили 23-суточную забастовку в крупнейшем международном аэропорту
Источник фото: The Guardian
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Сотни офицеров Пограничных сил Великобритании запланировали забастовку в аэропорту Хитроу, которая продлится в течение 23 дней, начиная с конца августа. Это решение стало следствием длительного спора относительно изменений в их условиях трудоустройства. Об этом сообщает The Guardian.

С 31 августа по 3 сентября около 650 членов профсоюза работников государственных и коммерческих служб (PCS) будут бастовать, а после этого начнется период «работы по правилам», который продлится до 22 сентября. В течение этого периода будет запрещена сверхурочная работа и дополнительная работа, не предусмотренная контрактом.

Конфликт возник после введения нового реестра в апреле этого года, что повлияло на условия труда на паспортном контроле в терминалах 2, 3, 4 и 5 аэропорта Хитроу. Профсоюз сообщил, что примерно 160 сотрудников покинули Пограничные силы из-за уменьшения гибкости и изменения в расписании смен, в то время как другие были вынуждены изменить свое рабочее время.

Генеральный секретарь PCS Фрэн Хиткот отметила: «Наши трудолюбивые сотрудники в Хитроу гордятся обеспечением безопасности границ нашей страны, но многих из них вынуждают оставить работу, которую они любят». Она добавила, что забастовка может вызвать серьезные перебои в работе аэропорта, но ее можно избежать, если работодатель прислушается к беспокойству членов профсоюза.

Профсоюз подчеркнул, что изменения особенно повлияли на женщин и тех, кто имеет обязанности по уходу за детьми, а новым сотрудникам было отказано в гибком графике работы.

Руководство аэропорта Хитроу, крупнейшего аэропорта Европы, заявило о намерении тесно сотрудничать с пограничной службой для обеспечения чрезвычайных мер во время забастовки.

Члены PCS уже участвовали в забастовках продолжительностью семь дней в апреле, мае и июне, а также в мероприятиях, включавших работу по графику и запрет на сверхурочную работу.

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