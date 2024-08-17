В Европе впервые зарегистрирован «вирус ленивца», который переносится комарами

В Европе зарегистрировали 19 случаев заболевания вирусом Oropouche.

Вирус Oropouche, получивший прозвище «вирус ленивца», впервые был зафиксирован в Европе среди путешественников, вернувшихся из Америки. Об этом сообщает Antena 3 CNN.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в июне и июле этого года в Европе было зарегистрировано 19 случаев заболевания вирусом Oropouche среди туристов из Кубы и Бразилии. Вирус передается через укусы мошек и комаров, похожих на переносчиков других тропических заболеваний.

«Прогноз по выздоровлению является положительным, а летальные последствия чрезвычайно редки», - говорится в оценке риска, опубликованной 9 августа.

Симптомы вируса Oropouche подобны симптомам болезни Зика и могут включать внезапную лихорадку, боли в мышцах, чувствительность к свету, боль в глазах, рвоту и сыпь. В примерно 4% случаев вирус может поражать нервную систему, вызывая воспаление вокруг или внутри головного и спинного мозга. Тем не менее, большинство инфицированных выздоравливают в течение нескольких дней или месяца.

Бразилия недавно сообщила о нескольких случаях вируса, которые, по подозрению исследователей, могли передаваться от матери к плоду во время беременности. Эти инфекции могут быть связаны с осложнениями, такими как потеря беременности и микроцефалия. Однако пока что связь между вирусом и негативными последствиями беременности не подтверждена.

Вирус Oropouche был впервые обнаружен в 1955 году в Тринидаде и Тобаго и с тех пор вызывал эпидемии в Южной и Центральной Америке, а также в Карибском бассейне. В этом году вспышки были зафиксированы в Бразилии, Боливии, Колумбии, Перу и Кубе.

Прямая передача вируса от человека к человеку не была задокументирована; основной путь передачи - через укусы комаров, в частности Culicoides paraensis. Несколько видов комаров могут переносить вирус людям. Центр контроля заболеваний США и Панамериканская организация здравоохранения продолжают исследования для определения потенциальных рисков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.