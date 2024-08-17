В ГНС напомнили правила обеспечения возможности расчетов в безналичной форме

Украинским торговцам в малых населенных пунктах с 2025 года придется принимать безналичные платежи.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 года №894, которое является частью выполнения требований ч. 29 ст. 38 Закона Украины «О платежных услугах», с 1 января 2025 года расширяется круг субъектов хозяйствования, которые должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов.

В частности, в соответствии с пп. 3 п. 1 Постановления №894, от указанной даты платежные терминалы (POS-терминалы) будут обязательными для торговцев в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч жителей. На данный момент такое обязательство уже распространяется на торговцев в населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек.

Дополнительно, с 1 января 2026 года POS-терминалы должны установить:

- торговцы-физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога первой группы;

- торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю или продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Согласно постановлению, торговцам запрещается:

- ограничивать право клиентов выбирать любое электронное платежное средство;

- устанавливать дополнительную плату за использование электронных платежных средств или платежных устройств;

- устанавливать разные цены на те же товары или услуги в зависимости от формы расчетов (наличные или безналичный расчет).

Торговцы могут поощрять покупателей к использованию определенных электронных платежных средств, однако не имеют права устанавливать какие-либо ограничения или дополнительные расходы за этот выбор.

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