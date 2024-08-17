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У ДПС нагадали правила забезпечення можливості розрахунків у безготівковій формі

10:17, 17 серпня 2024
Українським торговцям у малих населених пунктах з 2025 року доведеться приймати безготівкові платежі.
У ДПС нагадали правила забезпечення можливості розрахунків у безготівковій формі
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року №894, яка є частиною виконання вимог ч. 29 ст. 38 Закону України «Про платіжні послуги», з 1 січня 2025 року розширюється коло суб’єктів господарювання, які повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків.

Зокрема, відповідно до пп. 3 п. 1 Постанови №894, від зазначеної дати платіжні термінали (POS-термінали) будуть обов’язковими для торговців у населених пунктах з чисельністю населення менше 5 тисяч жителів. На даний момент таке зобов'язання вже поширюється на торговців у населених пунктах з населенням понад 5 тисяч осіб.

Додатково, з 1 січня 2026 року POS-термінали повинні встановити:

  • торговці-фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку першої групи;
  • торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю або продаж власноручно вирощеної чи відгодованої продукції.

Згідно з постановою, торговцям забороняється:

  • обмежувати право клієнтів обирати будь-який електронний платіжний засіб;
  • встановлювати додаткову плату за використання електронних платіжних засобів чи платіжних пристроїв;
  • встановлювати різні ціни на ті самі товари чи послуги в залежності від форми розрахунків (готівка чи безготівковий розрахунок).

Торговці можуть заохочувати покупців до використання певних електронних платіжних засобів, проте не мають права встановлювати будь-які обмеження або додаткові витрати за цей вибір.

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