У ДПС нагадали правила забезпечення можливості розрахунків у безготівковій формі

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року №894, яка є частиною виконання вимог ч. 29 ст. 38 Закону України «Про платіжні послуги», з 1 січня 2025 року розширюється коло суб’єктів господарювання, які повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків.
Зокрема, відповідно до пп. 3 п. 1 Постанови №894, від зазначеної дати платіжні термінали (POS-термінали) будуть обов’язковими для торговців у населених пунктах з чисельністю населення менше 5 тисяч жителів. На даний момент таке зобов'язання вже поширюється на торговців у населених пунктах з населенням понад 5 тисяч осіб.
Додатково, з 1 січня 2026 року POS-термінали повинні встановити:
Згідно з постановою, торговцям забороняється:
Торговці можуть заохочувати покупців до використання певних електронних платіжних засобів, проте не мають права встановлювати будь-які обмеження або додаткові витрати за цей вибір.
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