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У парламенті Туреччини спалахнула масова бійка під час обговорення справи ув'язненого опозиціонера

09:59, 17 серпня 2024
Масова бійка сталася через місце ув'язненого опозиціонера Джана Аталая в парламенті.
У парламенті Туреччини спалахнула масова бійка під час обговорення справи ув'язненого опозиціонера
Джерело фото: The Guardian
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У Турецькому парламенті відбулася масова бійка під час позачергової сесії, присвяченої справі опозиційного політика Джана Аталая, ув'язненого за звинуваченнями, які вважаються політично мотивованими. Про це повідомляють Reuters та The Guardian.

16 серпня під час сесії Великих національних зборів Туреччини обговорювали долю Аталая, який був обраний депутатом від «Робітничої партії Туреччини», перебуваючи у в'язниці. Його засудили до 18 років ув'язнення за участь в антиурядових протестах 2013 року, коли чинний президент Реджеп Ердоган був прем'єр-міністром.

Конфлікт розпочався після того, як представник опозиції Ахмет Сік назвав правлячу «Партію справедливості та розвитку» (AKP) Ердогана «терористичною організацією» і закликав допустити Аталая до парламенту. Це спровокувало депутата від AKP Алпая Озалана на бійку, до якої долучилися десятки інших парламентарів. Деякі депутати намагалися розборонити учасників сутички, проте у ході конфлікту постраждала депутатка, а сліди крові залишилися на сходах трибуни.

Лідер опозиції Озгюр Озель назвав цей інцидент «ганебною ситуацією»: «Замість слів у повітрі літають кулаки, кров на землі. Вони б'ють жінок».

Аталай, який прагне здобути місце у парламенті для отримання депутатського імунітету, що дозволило б йому звільнитися з в'язниці, досі бореться за своє право. Незважаючи на три рішення Конституційного суду на його користь, суди нижчих інстанцій відмовилися їх виконувати, що спричинило судову кризу. 1 серпня Конституційний суд знову визнав рішення про позбавлення Аталая депутатського статусу недійсним, що й призвело до скликання позачергової сесії для розгляду цієї справи.

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