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В парламенте Турции вспыхнула массовая драка во время обсуждения дела заключенного оппозиционера

09:59, 17 августа 2024
Массовая драка произошла из-за места заключенного оппозиционера Джана Аталая в парламенте.
В парламенте Турции вспыхнула массовая драка во время обсуждения дела заключенного оппозиционера
Источник фото: The Guardian
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В Турецком парламенте произошла массовая драка во время внеочередной сессии, посвященной делу оппозиционного политика Джана Аталая, заключенного по обвинениям, которые считаются политически мотивированными. Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

16 августа во время сессии Великого национального собрания Турции обсуждали судьбу Аталая, который был избран депутатом от «Рабочей партии Турции», находясь в тюрьме. Его приговорили к 18 годам заключения за участие в антиправительственных протестах 2013 года, когда действующий президент Реджеп Эрдоган был премьер-министром.

Конфликт начался после того, как представитель оппозиции Ахмет Сик назвал правящую «Партию справедливости и развития» (AKP) Эрдогана «террористической организацией» и призвал допустить Аталая в парламент. Это спровоцировало депутата от AKP Алпая Озалана на драку, к которой присоединились десятки других парламентариев. Некоторые депутаты пытались разнять участников схватки, однако в ходе конфликта пострадала депутат, а следы крови остались на ступеньках трибуны.

Лидер оппозиции Озгюр Озель назвал этот инцидент «позорной ситуацией»: «Вместо слов в воздухе летают кулаки, кровь на земле. Они бьют женщин».

Аталай, который стремится получить место в парламенте для получения депутатского иммунитета, что позволило бы ему освободиться из тюрьмы, до сих пор борется за свое право. Несмотря на три решения Конституционного суда в его пользу, суды низших инстанций отказались их выполнять, что вызвало судебный кризис. 1 августа Конституционный суд снова признал решение о лишении Аталая депутатского статуса недействительным, что и привело к созыву внеочередной сессии для рассмотрения этого дела.

 

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